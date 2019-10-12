Под Волгоградом школьникам показали стрельбу реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-12T15:09:28+03:00

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В советской время служить было почетно, в 90-е – опасно, сейчас – достаточно комфортно. Год в армии без чистки картошки на кухне и уборки территории. Все внимание на обучение и подготовку солдат. Чтобы еще раз показать, что служить не только важно, но и интересно решили школьникам. На полигоне Прудбой прошел День агитации службы в артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации.

На территорию военного подразделения приехали несколько десятков мальчишек: и старшеклассников и ребят помладше. Им показали, как работают артиллеристы. Каждый желающий мог сам с помощью специальных приборов проследить за противником и провести разведку в экипировки артиллериста.

В этот день для ребят на полигоне стреляли из самоходных артиллерийский гаубиц «МСТА-С», «Хоста» и новейших реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Мальчишки остались под большим впечатлением от демонстрации мощи российского вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU