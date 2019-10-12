2019-10-12T13:46:10+03:00
Общество

С 14 октября в Волгограде будет только цифровое телевидение

Но телефон горячей линии по-прежнему работает для волгоградцев
Екатерина МАЛИНИНА
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14 октября для многих любителей посидеть перед телевизором - важный день. Вся страна переходит полностью на цифровое вещание. Теперь жителям будут доступны 20 каналов в высоком качестве.

Все телевизоры старше 2012 года готовы к приему подобного сигнала, у них уже есть внутри соответствующий встроенный цифровой тюнер. Другое дело, если «ящик» постарше. Тогда смотреть любимые передачи возможно только с помощью специальной приставки. Ветераны, многодетные семьи имеют право на частичную компенсацию после ее покупки. Ей воспользовались более 700 семей. Чтобы всем, кто мало знаком с техникой, помочь настроить «цифру» вот уже несколько месяцев в Волгограде работает горячая линия 8-800-302-66-22.

Проконсультироваться по этому номеру телефона можно будет и после полного перехода на цифровое телевидение. Также можно оставить заявку, чтобы вам настроили вашу технику.

Кстати, Волгоград оказался среди лидеров по спросу на ТВ-приставки. Чаще всего приобретают самые простые и недорогие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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