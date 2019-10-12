2019-10-12T12:29:10+03:00
Общество

В Волгограде открывается ярмарка в «Родниковой долине»

Она будет работать до конца ноября
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы смогут покупать волгоградскую продукцию.Волгоградцы смогут покупать волгоградскую продукцию.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Для жителей большого микрорайона «Родниковая долина» это очень хорошая новость. На улице Шумилова открывается большая ярмарка. Сейчас строители заканчивают подготовительные работы: уложили плитку, сделали навес, заканчивают монтаж прилавков. За них, по замыслу чиновников мэрии, должны встать дачники, местные производители со своей продукцией. До этого здесь шла бойкая торговля, но все было стихийно и незаконно. Теперь же все будет по документам. Так что вся продукция будет безопасна для покупателей.

Кстати, в этом году это уже четвертая возведенная ярмарка: до этого площадки открыли в Дзержинском Красноармейском районах.

Всего на территории города работают 33 ярмарки: с 1 апреля по 30 ноября. Они позволяют волгоградцам покупать свежий товар у местных фермеров и простых дачников. Причем при наличии дачной книжки за аренду платить не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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