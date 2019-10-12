В Волгограде открывается ярмарка в «Родниковой долине»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-12T12:29:10+03:00

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Для жителей большого микрорайона «Родниковая долина» это очень хорошая новость. На улице Шумилова открывается большая ярмарка. Сейчас строители заканчивают подготовительные работы: уложили плитку, сделали навес, заканчивают монтаж прилавков. За них, по замыслу чиновников мэрии, должны встать дачники, местные производители со своей продукцией. До этого здесь шла бойкая торговля, но все было стихийно и незаконно. Теперь же все будет по документам. Так что вся продукция будет безопасна для покупателей.

Кстати, в этом году это уже четвертая возведенная ярмарка: до этого площадки открыли в Дзержинском Красноармейском районах.

Всего на территории города работают 33 ярмарки: с 1 апреля по 30 ноября. Они позволяют волгоградцам покупать свежий товар у местных фермеров и простых дачников. Причем при наличии дачной книжки за аренду платить не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU