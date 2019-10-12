2019-10-12T12:09:49+03:00
Общество

В Волгограде умер художник-график Евгений Пикулев

У него произошло кровоизлияние в мозг
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Евгений Пикулев был ярким, светлым человеком.Евгений Пикулев был ярким, светлым человеком.
Изменить размер текста:

Для всех, кто знал Евгений Пикулева – это стало большой трагедией и неожиданностью: художник-график умер 11 октября после кровоизлияния в мозг. Евгений всегда был живее всех живых: активный, полный энергии и сил, готовый и бросать вызов этому миру, и принимать его таким, каким он есть. Он умел видеть красоту в обычном, умел быть и серьезным, и романтичным, и ироничным. Его работы точно нельзя назвать обычными. В его многочисленным картинах можно увидеть обычный волгоградский дворик, осенний лес, трансформаторную будку или кораблекрушение рыб-кораблей. Он умел так показать реальность, что хотелось думать и задавать вопросы.

Евгений родился и вырос в Волгограде в 1958 году, учился художественной и технической графике в Кубанском государственном университете. Долгое время работал учителем в школе.

В Волгограде проходили выставки художника. Много работ есть в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

"Комсомолка" приносит соболезнования близким и друзьям талантливого художника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом школьникам показали стрельбу реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г»
С 14 октября в Волгограде будет только цифровое телевидение
В Волгограде открывается ярмарка в «Родниковой долине»
2,5 тысячи волгоградок с маленькими детьми смогут отучиться на бухгалтеров, кадровиков и психологов
Волгоградец на «десятке» сбил в темноте насмерть пешехода
Один погиб, двое в больнице: волгоградец не уступил дорогу
Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока
Волгоградский школьник из глубинки придумал лучшего агроробота страны
Праздник Покрова Богородицы в Волгограде будут отмечать два дня
Электрички Волгограда перейдут на зимнее расписание
44 года без капремонта: как выглядит спортшкола Исинбаевой
Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери