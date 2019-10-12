В Волгограде умер художник-график Евгений Пикулев

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-12T12:09:49+03:00

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Для всех, кто знал Евгений Пикулева – это стало большой трагедией и неожиданностью: художник-график умер 11 октября после кровоизлияния в мозг. Евгений всегда был живее всех живых: активный, полный энергии и сил, готовый и бросать вызов этому миру, и принимать его таким, каким он есть. Он умел видеть красоту в обычном, умел быть и серьезным, и романтичным, и ироничным. Его работы точно нельзя назвать обычными. В его многочисленным картинах можно увидеть обычный волгоградский дворик, осенний лес, трансформаторную будку или кораблекрушение рыб-кораблей. Он умел так показать реальность, что хотелось думать и задавать вопросы.

Евгений родился и вырос в Волгограде в 1958 году, учился художественной и технической графике в Кубанском государственном университете. Долгое время работал учителем в школе.

В Волгограде проходили выставки художника. Много работ есть в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

"Комсомолка" приносит соболезнования близким и друзьям талантливого художника.

ИСТОЧНИК KP.RU