2,5 тысячи волгоградок с маленькими детьми смогут отучиться на бухгалтеров, кадровиков и психологов

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-12T11:22:16+03:00

Декрет - это и время для профессионального роста. Фото: администрация Волгоградской области

Программа будет работать до 2024 года

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Декрет – не только счастье воспитывать малыша. Для многих он становится испытанием в профессиональном плане. Кто-то теряет работу, кто-то бросает учебу. Чтобы женщине было проще устроиться на хорошее место, получить востребованную на рынке труда специальность и решили продлить региональную программу профессионального обучения женщин в рамках нацпроекта «Демография». И не только пролонгировать, но и расширить. До 2024 года 2,5 тысячи мам смогут пройти учебу. Через центры занятости волгоградки смогут стать поварами, бухгалтерами, кассирами, логистами, маркетологами, юристами, финансистами, кадровиками, психологами. Женщинам выделяют стипендию, иногородним проезд до места учебы. Также существуют формы дистанционных занятий.

Также мамочкам помогут устроиться на работу после окончания курсов. И временную и постоянную.

Кстати, с 2014 года подобное обучение уже прошли полторы тысячи волгоградок.

ИСТОЧНИК KP.RU