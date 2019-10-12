Волгоградец на «десятке» сбил в темноте насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-12T10:56:20+03:00

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ДТП произошло около восьми вечера, когда на улице уже темно. 27-летний житель волгоградец на «десятке» ехал по улице Центральная от поселка Даниловка в сторону города Михайловки. Мужчина не заметил пешехода, который решил перебежать дорогу. Затормозил водитель слишком поздно. Скорость была большой, 30-летний мужчина отлетел от машины на несколько метров. Автомобилист выбежал, чтобы помочь жертве. Но удар был слишком сильным: пешеход погиб на месте. Приехавшие медики констатировали гибель человекаю

Еще один пешеход попал в аварию в Советском районе Волгограда. Правда, последствия, не такие трагические. 40-летний водитель на «Нексии» ехал по проспекту Университетскому. Напротив дома по адресу Бульварная, 34 около семи вечера не заметил 24-летнего парня, который переходил дорогу по «зебре». В результате аварии молодой человек получил многочисленные травмы. Его на «скорой» отвезли в больницу, где он сейчас находится на лечении.

Сотрудники волгоградского ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварий с участием пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU