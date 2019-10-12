2019-10-12T10:20:08+03:00
Происшествия

Один погиб, двое в больнице: волгоградец не уступил дорогу

Авария произошла в Красноармейском районе
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Всех пострадавших отвезли в больницу.Всех пострадавших отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

11 октября Красноармейский район – рекордсмен по авариям с тяжкими последствиями. И самое жуткое ДТП произошло в 14-15 на перекресте с улицей Плеханова. 60-летний мужчина на «Ауди А4» выезжал с небольшого проулка на основную дорогу. Но вместо того, чтобы подождать, пока проедет поток и на ближайшем перекрестке загорится «красны» .попытался вклиниться между машин. В итоге столкнулся с машиной «Пежо 404», за рулем которого был 28-летний мужчина. В результате аварии погиб 22-летнийй пассажир французской иномарки, оба водителя попали с многочисленными травмами в больницу.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области. – Виновному автомобилисту предстоит ответить за гибель человека.

Еще одна большая авария из-за торопливого водителя произошла в Волжском. Там 40-летний водитель на «Киа» ехал по улице заволжская и при повороте на улице Кошевого не уступил дорогу «Ладе Гранте». Машины столкнулись. Удар был очень сильным. Пострадали все, кто оказался в автомобилях. Двое водителей и пассажиры русского авто: мужчина и женщина. Их на «скорой» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока
Волгоградский школьник из глубинки придумал лучшего агроробота страны
Праздник Покрова Богородицы в Волгограде будут отмечать два дня
Электрички Волгограда перейдут на зимнее расписание
44 года без капремонта: как выглядит спортшкола Исинбаевой
Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери
Три центнера старых батареек собрали волгоградцы
На матч «Ротора» 12 октября пустят электрички
Администрация Волгограда по суду проведет воду в отдаленный ТОС
В Волгограде за взятку судят чиновника Росалкогольрегулирования
Астраханец устанавливал кондиционер и погиб от удара тока
В тройном ДТП с фурой погиб волгоградец
Отопление в Волгограде дадут с 14 октября
Под Волгоградом на железной дороге рабочего убило рельсами
Лишь 14 процентов волгоградцев согласны разделять мусор
Анна Писемская стала вице-губернатором Волгоградской области
Молодой водитель погиб, ребенок в реанимации: три машины столкнулись в массовом ДТП
Чеченец из Германии через соцсети вербовал волгоградцев боевиками в Сирию
Лжецелительницы избавили волгоградку от порчи и 45 тысяч
В моде ЗОЖ: жители 50 домов Волгограда смогут тренироваться во дворах
Ночевали в стогу сена: полиция нашла потерявшихся детей в Волгоградской области
Отопительный сезон в Волгограде: телефоны горячих линий
Ушли в лес с лопатой: в Волгоградской области начались масштабные поиски двух маленьких братьев
В дома Волгограда устанавливают лифты по индивидуальным проектам
На волгоградку, ребенок которой чуть не выпал с 8 этажа, завели уголовное дело
Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников