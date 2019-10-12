Один погиб, двое в больнице: волгоградец не уступил дорогу

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-12T10:20:08+03:00

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11 октября Красноармейский район – рекордсмен по авариям с тяжкими последствиями. И самое жуткое ДТП произошло в 14-15 на перекресте с улицей Плеханова. 60-летний мужчина на «Ауди А4» выезжал с небольшого проулка на основную дорогу. Но вместо того, чтобы подождать, пока проедет поток и на ближайшем перекрестке загорится «красны» .попытался вклиниться между машин. В итоге столкнулся с машиной «Пежо 404», за рулем которого был 28-летний мужчина. В результате аварии погиб 22-летнийй пассажир французской иномарки, оба водителя попали с многочисленными травмами в больницу.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области. – Виновному автомобилисту предстоит ответить за гибель человека.

Еще одна большая авария из-за торопливого водителя произошла в Волжском. Там 40-летний водитель на «Киа» ехал по улице заволжская и при повороте на улице Кошевого не уступил дорогу «Ладе Гранте». Машины столкнулись. Удар был очень сильным. Пострадали все, кто оказался в автомобилях. Двое водителей и пассажиры русского авто: мужчина и женщина. Их на «скорой» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU