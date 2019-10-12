Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока
Сотрудникам УМВД по Астраханской области официально представили нового начальника. Теперь руководить региональной полицией будет Игорь Ромашкин. Чтобы познакомить личный состав с начальником, приехал заместитель министра МВД генерал-лейтенант Виталий Шулика.
- Игорь Ромашкин - ответственный, грамотный, профессиональный руководитель и боевой офицер, имеющий опыт работы в условиях специопераций, - сообщил высокопоставленный гость из Москвы.
Не удивительно, ведь родился и работал новый начальник Астраханского УМВД на Северном Кавказе. Родился в городе Моздок, окончил Орджоникидзевское высшее зенитное-ракетное командное училище.
С 1997 года возглавлял в родном городе УВД, в 205 году назначен на одну з руководящих должностей в МВД в Чеченской республике. С 2015 года - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU