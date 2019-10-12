2019-10-12T09:12:42+03:00
Общество

Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока

Генерал-лейтенанта полиции Игоря Ромашкина представили сотрудникам
Екатерина МАЛИНИНА
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Новый начальник родился и работал на Северном Кавказе.Новый начальник родился и работал на Северном Кавказе.Фото: УМВД по Астраханской области
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Сотрудникам УМВД по Астраханской области официально представили нового начальника. Теперь руководить региональной полицией будет Игорь Ромашкин. Чтобы познакомить личный состав с начальником, приехал заместитель министра МВД генерал-лейтенант Виталий Шулика.

- Игорь Ромашкин - ответственный, грамотный, профессиональный руководитель и боевой офицер, имеющий опыт работы в условиях специопераций, - сообщил высокопоставленный гость из Москвы.

Не удивительно, ведь родился и работал новый начальник Астраханского УМВД на Северном Кавказе. Родился в городе Моздок, окончил Орджоникидзевское высшее зенитное-ракетное командное училище.

С 1997 года возглавлял в родном городе УВД, в 205 году назначен на одну з руководящих должностей в МВД в Чеченской республике. С 2015 года - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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