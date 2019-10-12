Волгоградский школьник из глубинки придумал лучшего агроробота страны

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-12T08:31:29+03:00

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Не все золотые медалисты и победители олимпиад живут в крупных городах. Очень много талантливой молодежи учится в селах. И победа Дмитрия Маштакова это еще раз доказывает. Десятиклассник выиграл у сверстников в конкурсе «АгроНТИ».

Школьник придумал специального робота, который автоматизирует процессы в сельском хозяйстве. Сначала со своим изобретением мальчишка победил на региональном этапе, а затем одолел соперников в своей возрастной категории со всей страны.

Наградили одаренного волгоградца на выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в Москве. Возможно, через несколько лет изобретение Дмитрия появится у многих фермеров страны: цифровые технологии быстрыми темпами входят в жизнь аграриев.

К слову о конкуренции. Всего в конкурсе приняли участие 24 тысячи школьников и только 24 стали победителями.

ИСТОЧНИК KP.RU