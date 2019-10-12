2019-10-12T08:31:29+03:00
Общество

Волгоградский школьник из глубинки придумал лучшего агроробота страны

Десятиклассника наградили на выставке «Золотая осень»
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Дмитрий (справа) сначала выиграл региональный этап. Фото: администрации Волгоградской области.Дмитрий (справа) сначала выиграл региональный этап. Фото: администрации Волгоградской области.
Изменить размер текста:

Не все золотые медалисты и победители олимпиад живут в крупных городах. Очень много талантливой молодежи учится в селах. И победа Дмитрия Маштакова это еще раз доказывает. Десятиклассник выиграл у сверстников в конкурсе «АгроНТИ».

Школьник придумал специального робота, который автоматизирует процессы в сельском хозяйстве. Сначала со своим изобретением мальчишка победил на региональном этапе, а затем одолел соперников в своей возрастной категории со всей страны.

Наградили одаренного волгоградца на выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в Москве. Возможно, через несколько лет изобретение Дмитрия появится у многих фермеров страны: цифровые технологии быстрыми темпами входят в жизнь аграриев.

К слову о конкуренции. Всего в конкурсе приняли участие 24 тысячи школьников и только 24 стали победителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один погиб, двое в больнице: волгоградец не уступил дорогу
Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока
Праздник Покрова Богородицы в Волгограде будут отмечать два дня
Электрички Волгограда перейдут на зимнее расписание
44 года без капремонта: как выглядит спортшкола Исинбаевой
Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери
Три центнера старых батареек собрали волгоградцы
На матч «Ротора» 12 октября пустят электрички
Администрация Волгограда по суду проведет воду в отдаленный ТОС
В Волгограде за взятку судят чиновника Росалкогольрегулирования
Астраханец устанавливал кондиционер и погиб от удара тока
В тройном ДТП с фурой погиб волгоградец
Отопление в Волгограде дадут с 14 октября
Под Волгоградом на железной дороге рабочего убило рельсами
Лишь 14 процентов волгоградцев согласны разделять мусор
Анна Писемская стала вице-губернатором Волгоградской области
Молодой водитель погиб, ребенок в реанимации: три машины столкнулись в массовом ДТП
Чеченец из Германии через соцсети вербовал волгоградцев боевиками в Сирию
Лжецелительницы избавили волгоградку от порчи и 45 тысяч
В моде ЗОЖ: жители 50 домов Волгограда смогут тренироваться во дворах
Ночевали в стогу сена: полиция нашла потерявшихся детей в Волгоградской области
Отопительный сезон в Волгограде: телефоны горячих линий
Ушли в лес с лопатой: в Волгоградской области начались масштабные поиски двух маленьких братьев
В дома Волгограда устанавливают лифты по индивидуальным проектам
На волгоградку, ребенок которой чуть не выпал с 8 этажа, завели уголовное дело
Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников