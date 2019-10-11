2019-10-11T19:32:13+03:00
Общество

Праздник Покрова Богородицы в Волгограде будут отмечать два дня

13 и 14 октября 2019 горожан приглашают на праздничные концерты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Покров день православные отмечают 14 октября.Покров день православные отмечают 14 октября.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Один из главных осенних христианских праздников - Покрова Пресвятой Богородицы или Покров день - православные отмечают 14 октября. В Волгограде в 2019 году его будут отмечать два дня. Начнется праздник в историческом парке «Россия - Моя история» в воскресенье, 13 октября в 14 часов. В холле устроят концерт с участием ансамбля «Владимирские колокольчики», хора «Клирос» и казачьего ансамбля «Зацарицынская слобода». Расскажут гостям и об истории праздника. Вход для всех - свободный.

А 14 октября в 18.00 отметить Покров день приглашает казачий театр. Здесь на сцену выйдут артисты театра песни Талькова при Казанском соборе, театров «Благодатное небо», «Миргород» и «Вдохновение», а также ансамбля «Станица». Как сообщили в облкомкультуры, ожидают на празднике и митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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