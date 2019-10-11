2019-10-11T16:17:50+03:00
Общество

Электрички Волгограда перейдут на зимнее расписание

Расписание движения электричек изменится с 15 и 16 октября 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дачные электрички отменят с 16 октября. Фото: АВОДачные электрички отменят с 16 октября. Фото: АВО
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Середина осени, подходит к концу дачный сезон, переходят на зимнее расписание движения и волгоградские электрички. Как рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД, с 15 октября 2019 года частично изменится график некоторых пригородных поездов.

Так, с 15 октября поезд № 6722/6721 «Шпалопропитка - Аэропорт» сдвинет расписание на 7 минут позже. Он будет отправляться от Шпалопропитки в 8:29, прибывать на Волгоград-1 в 9:19, а на конечную в Аэропорт - в 9:57.

Электричка №6313 «Волгоград-1 - Южная» на минуту сдвинет расписание с 16 октября 2019. В будние дни поезд будет отходить от станции Волгоград-1 в 17:43 и прибывать на конечную станцию Южная в 18:49. Также с 16 числа на пару минут позже будет ходить электричка №6321 «Волгоград-1 -Шпалопропитка»: отправление от Волгограда-1 в 18:31, прибытие на Шпалопропитку - в 19:31.

Появится в осеннем расписании с 16 октября и электропоезд №6210 «Шпалопропитка - Волгоград-1» с ежедневным отправлением от Шпалопропитки в 19:13 и прибытием на конечную в 20:06. А вот поезда № 6207 «Волгоград-1 - Канальная» и №6208 «Канальная - Волгоград-1» на зиму отменят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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