2019-10-11T15:14:48+03:00
Общество

Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери

Женщину подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на оплату труда воспитателя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заведующая садиком получала две зарплаты вместо одной.Заведующая садиком получала две зарплаты вместо одной.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На заведующую иловлинским детским садом завели уголовное дело за фиктивного воспитателя. Женщину подозревают по двум статьям - в служебном подлоге и мошенничестве с использованием служебного положения. Несколько месяцев она начисляла зарплату воспитателя родной дочери, которая жила в Волгограде и в сельском садике совсем не появлялась.

По данным следствия, в мае 2019 года заведующая садиком формально трудоустроила свою дочь воспитателем, собственноручно подписала приказ. После проставляла трудодни в табеле, хотя ее дочь не занималась с детьми. А зарплата «капала» самой заведующей.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки прокуратуры Ольховского района. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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