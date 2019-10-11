Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-11T15:14:48+03:00

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На заведующую иловлинским детским садом завели уголовное дело за фиктивного воспитателя. Женщину подозревают по двум статьям - в служебном подлоге и мошенничестве с использованием служебного положения. Несколько месяцев она начисляла зарплату воспитателя родной дочери, которая жила в Волгограде и в сельском садике совсем не появлялась.

По данным следствия, в мае 2019 года заведующая садиком формально трудоустроила свою дочь воспитателем, собственноручно подписала приказ. После проставляла трудодни в табеле, хотя ее дочь не занималась с детьми. А зарплата «капала» самой заведующей.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки прокуратуры Ольховского района. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU