Администрация Волгограда по суду проведет воду в отдаленный ТОС

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-11T13:53:23+03:00

На окраине Краснооктябрьского района люди до сих пор живут без питьевой воды

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На дворе 21-й век, а жители ТОСа «Краснооктябрьский», расположенного в Вишневой балке у Третьей продольной, до сих пор живут без питьевой воды. Добиваться ее людям пришлось через суд. После нескольких месяцев тяжб суд обязал администрацию Волгограда провести централизованное водоснабжение на улицы Аграрную и Окраинную.

Как установил суд, жилой массив получал воду из артезианской скважины. По концессионному соглашению администрация города передала ООО «Концессии водоснабжения» 1757,3 метра водовода. Но никаких очистных сооружений к ним не прилагалось. Так что вода из крана в поселке текла не то, чтобы не питьевая, а даже до технической не дотягивала. До ближайшей точки врезки в городской водопровод - два километра. Но мэрия так и не озаботилась довести воду до ТОСа.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, теперь в течение 12 месяцев администрация обязана проложить трубу до поселка. А «Концессии водоснабжения» до тех пор должны подвозить жильцам питьевую воду без ограничений. Обжаловать это решение у мэрии не получилось. 9 октября оно вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU