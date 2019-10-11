Астраханец устанавливал кондиционер и погиб от удара тока

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-11T10:37:54+03:00

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Трагично закончился заказ по установке кондиционера для сотрудника одной из специализированный фирм Астрахани: мужчину убило электрическим током. Произошло это 4 сентября 2019 года, но уголовное дело возбудили только сейчас. Винят в случившемся начальника сервиса финансово-кредитной организации, ему вменяют статью за «причинение смерти по неосторожности».

- Начальник, нарушив правила по охране труда, допустил ранее знакомого ИП без заключения договора к производству работ по демонтажу и монтажу наружных блоков систем кондиционирования на фасаде здания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В итоге подозреваемый не провел инструктаж с работником. Из-за его небрежности установщик и получил удар током, когда подключал наружный блок кондиционера. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU