2019-10-11T09:55:13+03:00
Происшествия

В тройном ДТП с фурой погиб волгоградец

Мужчина не справился с управлением и спровоцировал аварию
Юлия Данильченко
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От удара автомашину «Ока» отбросило на полосу встречного движенияОт удара автомашину «Ока» отбросило на полосу встречного движенияФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария произошла 10 октября вечером в Дзержинском районе Волгограда. Тут в тройном ДТП погиб 41-летний мужчина, сидевший за рулем «Оки». Выжить после столкновения с фурой и грузовиком в раскруженной легковушке было невозможно.

Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства происшествия. В тот вечер волгоградец ехал по шоссе Авиаторов со стороны Моторной в сторону Авторемонтной. Он не справился с управлением и врезался в фуру «ДАФ».

- От удара автомашину «Ока» отбросило на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-2818» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-1111» скончался в больнице. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Всего за сутки в Волгоградской области произошло 8 аварий, 2 человека погибли, 10 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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