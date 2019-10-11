Под Волгоградом на железной дороге рабочего убило рельсами

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-11T08:28:06+03:00

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Несчастный случай произошел ночью 10 октября в Светлоярском районе Волгоградской области. Здесь рабочие нашли тело своего 30-летнего коллеги, погибшего от полученных на месте происшествия травм. Примерно в 01:30 мужчина работал в бригаде на перегоне станций «Тингута - Привольный». Здесь заменяли железнодорожные рельсы.

- Нарушая правила безопасности, он начал перебегать по платформе крана путеукладчика, в результате чего рельсошпальной решёткой получил повреждения тела в области грудной клетки сзади. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

Это предварительная версия. Судмедэксперты точно назовут причину смерти рабочего. Следователи проводят проверку, по результатам которой примут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU