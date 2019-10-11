2019-10-11T08:28:06+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на железной дороге рабочего убило рельсами

Следователи проводят проверку по факту его гибели
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото пресс-службы Южного управления на транспорте СК РФФото пресс-службы Южного управления на транспорте СК РФ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел ночью 10 октября в Светлоярском районе Волгоградской области. Здесь рабочие нашли тело своего 30-летнего коллеги, погибшего от полученных на месте происшествия травм. Примерно в 01:30 мужчина работал в бригаде на перегоне станций «Тингута - Привольный». Здесь заменяли железнодорожные рельсы.

- Нарушая правила безопасности, он начал перебегать по платформе крана путеукладчика, в результате чего рельсошпальной решёткой получил повреждения тела в области грудной клетки сзади. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

Это предварительная версия. Судмедэксперты точно назовут причину смерти рабочего. Следователи проводят проверку, по результатам которой примут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На матч «Ротора» 12 октября пустят электрички
Администрация Волгограда по суду проведет воду в отдаленный ТОС
В Волгограде за взятку судят чиновника Росалкогольрегулирования
Астраханец устанавливал кондиционер и погиб от удара тока
В тройном ДТП с фурой погиб волгоградец
Отопление в Волгограде дадут с 14 октября
Лишь 14 процентов волгоградцев согласны разделять мусор
Анна Писемская стала вице-губернатором Волгоградской области
Молодой водитель погиб, ребенок в реанимации: три машины столкнулись в массовом ДТП
Чеченец из Германии через соцсети вербовал волгоградцев боевиками в Сирию
Лжецелительницы избавили волгоградку от порчи и 45 тысяч
В моде ЗОЖ: жители 50 домов Волгограда смогут тренироваться во дворах
Ночевали в стогу сена: полиция нашла потерявшихся детей в Волгоградской области
Отопительный сезон в Волгограде: телефоны горячих линий
Ушли в лес с лопатой: в Волгоградской области начались масштабные поиски двух маленьких братьев
В дома Волгограда устанавливают лифты по индивидуальным проектам
На волгоградку, ребенок которой чуть не выпал с 8 этажа, завели уголовное дело
Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников