Анна Писемская стала вице-губернатором Волгоградской области

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-10T19:09:56+03:00

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В администрации Волгоградской области поделены еще не все портфели. О новом кадровом назначении объявили 10 октября. В полку вице-губернаторов прибыло. Губернатор Андрей Бочаров назначил своим заместителем Анну Писемскую - председателя регионального комитета по управлению госимуществом.

- Анна Писемская будет курировать вопросы экономики, управления государственным имуществом, тарифного регулирования, развития туризма, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона.

Напомним, Писемская возглавила облкомимущества два года назад, в октябре 2017-го. До этого также руководила комитетом правового обеспечения администрации Волгограда.

Заместителей у губернатора теперь будет больше. Имена трех вице-губернаторов уже известны. Первыми замами стали Александр Дорждеев и Валерий Бахин. Аппарат губернатора остался за Евгением Харичкиным, социалкой по-прежнему будет заниматься Зина Мержоева. До этого сразу три губернаторских зама - Гречина, Блошкин и Шкарин - поменяли кресло чиновника на мандат депутата облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU