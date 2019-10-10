Молодой водитель погиб, ребенок в реанимации: три машины столкнулись в массовом ДТП

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-10T17:04:17+03:00

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Массовая авария с участием трех автомобилей произошла около 16.30 10 октября в Советском районе Волгограда, на участке трассы А-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский". Пока непонятно, кто виноват, и кто в кого врезался. Среди участников автокатастрофы – грузовик МАЗ с брянскими номерами, «десятка» и «Шевроле Лачетти». Больше всего досталось иномарке – от нее не осталось живого места. Водитель погиб сразу же, это 36-летний мужчина. Вместе с ним в салоне ехал его ребенок. Первоклассника увезли в реанимацию. Супруга погибшего тоже попала в больницу с травмами.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас на месте работают экипажи ГИБДД, следственной группе предстоит разобраться в обстоятельствах дорожного происшествия. Тем временем очевидцы аварии успели распространить в соцсетях слухи про «множество трупов». Полиции пришлось обратиться к волгоградцам с рекомендацией ответственно подходить к размещению постов в интернете, особенно когда они касаются погибших либо раненных граждан. Ведь у каждого из них есть родственники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/737065" frameborder="0"></iframe> ДТП на выезде из Волгограда 10 октября: столкнулись три машины.В аварии погиб один человек, двое в больнице. Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU