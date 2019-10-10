Чеченец из Германии через соцсети вербовал волгоградцев боевиками в Сирию

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-10T14:32:55+03:00

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Уроженец Чечни в соцсетях вербовал волгоградцев в ряды террористов, которые должны были действовать в Сирии. Находился 19-летний парень в это время далеко за пределами России - Федеративной Республики Германия. С потенциальными боевиками связывался через мессенджер. По данным следствия, в 2017 году он завязал переписку с двумя несовершеннолетними волгоградцами. В итоге подростки согласились отправиться на базу террористов, но в зону боевых действий так и не попали - им помешали сотрудники спецслужб. Ребят приговорили к трем годам в колонии строгого режима, а их «духовного наставника» объявили в розыск.

О том, что вербовщик живет в Германии стало известно лишь этой весной. Помог Интерпол - парня задержали в городе Хузум и месяц назад экстрадировали в Волгоград.

- Расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца кавказской республики завершено. Он обвиняется в «вовлечении лиц в участие в незаконном вооруженном формировании», - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Рудник.

Уголовное дело будет рассматривать Северокавказский окружной военный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU