2019-10-10T14:12:34+03:00
Происшествия

Лжецелительницы избавили волгоградку от порчи и 45 тысяч

Полиция Волгограда разыскивает подозреваемых в мошенничестве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Внимание! Разыскиваются!Внимание! Разыскиваются!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Очередные лжецелительницы промышляют в Краснооктябрьском районе Волгограда. Днем 9 октября их жертвой стала 71-летняя пенсионерка – ее избавили от «порчи», а заодно и от 45 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в мошенничестве.

К пенсионерке две так называемые целительницы пристали наверху улицы Титова, у дома №64. Схема стандартная: пожилой женщине сообщили, что на нее навели порча, а чтобы снять ее, нужно провести магический обряд с деньгами. Волгоградка вынесла из дома пакет с деньгами. После ритуала ее убедили не вскрывать его несколько часов. А когда та все же открыла сверток, вместо банкнот там оказались лишь обрезки бумаг.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, полицейские сейчас устанавливают личности преступниц. К счастью, пенсионерка смогла запомнить приметы злоумышленниц. Обе мошенницы были славянской внешности.

Приметы мошенниц:

- одной на вид 40-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, темные волосы. Была одета в темный пуховик, темные брюки и черные кроссовки с белой подошвой, на голове солнцезащитные очки;

- второй около 35-40 лет, рост 160-170 см, худощавая с русыми волосами. Была одета в серую куртку, синие джинсы и темные кроссовки, на голове - белый берет.

Если видели их, сообщите в полицию по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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