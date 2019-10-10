В моде ЗОЖ: жители 50 домов Волгограда смогут тренироваться во дворах
Возможно, настанет то время, когда в наших дворах будут собираться не для того, чтобы покурить и выпить, а чтобы постоять дружно в планке, посоревноваться в подтягиваниях и отжиманиях… По крайней мере, чиновники решили озаботиться здоровьем горожан и начать оснащать дворы спортивными городками. Дальше – дело за жителями.
Первыми тренажеры появятся на Тракторном во дворе дома 29 на Набережной Волжской Флотилии, на ул. Еременко, 118 в Краснооктябрьском, на ул. 8-й Воздушной Армии, 34 в Дзержинском, на Кирова, 134б в Кировском и по другим адресам. Вообще же возможность заняться фитнесом под окнами дома появится у жителей 50 с лишним многоэтажек Волгограда.
Сейчас мэрия ищет подрядчиков. Победители аукционов должны будут установить гимнастический городок с турниками, шведскими стенками, канатами и кольцами. Тренажеры будут стоять на специальном покрытии, устойчивом к погодным условиям и выгоранию на солнце. Также задача рабочих – отгородить площадки от проезжей части турникетами. Стоит один такой спортивный городок вместе с установкой - 409 тысяч рублей.
Спортивные городки закупают и устанавливают на деньги программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Волгограде благодаря этому проекту обновили дороги, тротуары, освещение, скамейки и урны в 17 дворах. Работы уже на финальной стадии.
Плюс благодаря экономии мэрия решила сделать дороги и тротуары еще в 11 дворах, которые должны были дождаться ремонта только в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU