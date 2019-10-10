Отопительный сезон в Волгограде: телефоны горячих линий

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-10T10:40:25+03:00

Включат отопление в домах Волгограда и Волжского в 2019 году, как только похолодает

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Даже когда на улице было плюс двадцать градусов многие волгоградцы спрашивали, когда же включат отопление. С приходом октября и похолоданием как за бортом, так и в квартирах, вопрос, когда же нагреются батареи, стал еще актуальней. Но погода вновь преподнесла сюрприз. И в ближайшие дни на улице будет от +8 до +16 градусов. По закону включить отопление должны, когда пять дней подряд средняя суточная температура опустится ниже +8 градусов. Но в детсадах, больницах и школах подтапливают еще с сентября. А администрация Волгограда обещает, что пуск тепла начнут сразу же, как только вновь начнет холодать. Пока для жителей области открыли горячие линии, куда можно звонить, если возникнут проблемы с отоплением.

Если возникли технические проблемы (не отапливается часть квартиры, дома, подъезд), волгоградцы могут позвонить на «горячую линию» региональной инспекции госжилнадзора по телефону (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

На время наладки теплосетей (на случай нештатных и аварийных ситуаций) работает круглосуточная «горячая линия» областного комитета ЖКХ и ТЭК - (8442) 37-52-29.

Волгоградцы по вопросам отопления могут звонить в оперативно-диспетчерскую службу мэрии - (8442) 33-63-84, 33-63-92.

Жители Волжского по поводу отопления могут проконсультироваться по телефону (8443) 41-31-00, доб 1344; Камышина - (84457) 4-06-78, доб. 05; Михайловки - (84463) 2-47-19, 2-49-83 ; Фролово - (84465) 4-11-66, 4-11-73; Урюпинска - (84442) 4-34-70, 4-41-49.

Как рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации, уже нагрелись батареи почти в тысяче жилых домов, 645 школах и садиках, а также в 385 больницах и ДК. В работе более двухсот центральных котельных и более семисот автономных.

ИСТОЧНИК KP.RU