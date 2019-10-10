В дома Волгограда устанавливают лифты по индивидуальным проектам

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-10T09:56:49+03:00

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С начала 2019 года в многоэтажках Волгограда и области установили 259 новых лифтов, которые пришли на смену давно отработавшим свой срок подъемникам. Всего в планах на этот год замена 333 лифтов по краткосрочным планам программы капремонта 2018 и 2019 годов. При этом часть подъемников жильцам приходится ждать долго, так как их изготавливают по индивидуальным проектам и чертежам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в фонде капремонта, второй год идут работы по замене лифтов в домах № 15 и №15А по улице Хиросимы. Когда готовили проект оказалось, что старые чешские лифты 70-х годов прошлого века не имеют современных аналогов. На поиски завода, где согласились бы выполнить заказ по индивидуальным чертежам, ушло несколько месяцев. Сегодня быстроходные и бесшумные лифты с датчиками и шрифтом Брайля уже возят жильцов. Другой оказалась проблема в одном из домов Камышина. Там по просьбе жильцов установили лифт с кабиной большего размера, чтобы в нее помещалась инвалидная коляска. Сейчас регоператор согласовывает замену сразу нескольких нестандартных лифтов в домах Волгограда 1950-1960-х годов постройки с приставными шахтами.

Всего на сегодняшний день по программе капремонта в Волгограде и области заменили 578 лифтов в 152 домах. Начиная с 2020 года регоператор планирует устанавливать каждый год по 300 новых лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU