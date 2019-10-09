2019-10-09T17:26:04+03:00
Общество

Депутаты в кабинетах не сидят: Александр Осипов о переезде облдумы в краеведческий музей

Есть идея создания парламентского центра в Волгограде, но пока никто не знает, для чего он нужен
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Здание музея через дорогу от Думы и администрации области.Здание музея через дорогу от Думы и администрации области.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Слухи о том, что Волгоградская областная Дума куда-то в очередной раз собирается переезжать, появляются регулярно. На этот раз парламентариям прочат здания краеведческого музея, который через несколько лет откроет экспозиции в здании царицынской пожарной каланчи. В Волгограде уже давно витает идея создания парламентского центра. Под который, согласно слухам, также может сгодиться здание облсовпрофа, которое находится прямо напротив проспекта Ленина, 9. Однако в самой Думе и администрации региона говорят, что реальных оснований для этого пока нет. Как считает депутат облдумы Александр Осипов, это просто хайп.

- Пресс-служба такой информацией не располагает, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной Думы. - На заседаниях Думы и в профильных комитетах эта тема не обсуждалась.

Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, в распоряжении которого находятся эти здания, также не готовит документы на переезд.

- Комитет не располагает информацией о передаче площадей, закрепленных на праве оперативного управления за Волгоградским областным краеведческим музеем. Поручений по данному вопросу не было, - ответили нам в ведомстве.

Сами депутаты тоже не в курсе. Да и музейное здание, где сейчас идет реконструкция, для них маловато будет.

- Нужно понимать для чего это делается. Не ради того, чтобы нам было комфортней в кабинетах. У нас и так все нормально - чисто, сухо и гладко, - считает депутат Александр Осипов. - Нужды куда-то бежать у нас нет. К тому же такие вещи не решаются за пять минут. Нужно понимать структуру парламента. Здание нужно не просто приспособить, это и спецсвязь, определенное размещение служб, аппарата, большое количество людей. Тут из квартиры в квартиру переехать, как говорят, хуже двух пожаров. А мы только работать начали.

По мнению депутата, парламентский центр в обособленном здании ни одному парламенту не помешает. Там можно устроить общественные приемные, проводить консультации, конференции, круглые столы.

- Это то, к чему стремиться можно, нужно. Вопрос только - зачем? Главное эффективно работать с гражданами. Пока мы принимаем в объединенной приемной и на округах. В своем кабинете я никого не могу принять, потому что охрана на периметре. Кабинетов хватает. Всего хватает. Мы в кабинетах-то редко появляемся. Депутат должен не сидеть здесь, а работать на округе. И чем чаще, тем лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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