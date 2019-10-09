2019-10-09T14:43:26+03:00
Происшествия

Двое волжан делали закладки с героином в Волгограде

Полицейские обнаружили у задержанных более 80 граммов наркотика
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Парней задержали в Дзержинском.Парней задержали в Дзержинском.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Люди, которые роются в палисадниках в поисках закладок, в последнее время не редкость даже в центре. Двоих жителей Волжского накануне задержали с поличным полицейские, когда те делали закладки наркотиков у одного из жилых домов в Дзержинском районе Волгограда. Мужчины 27 и 28 лет ранее уже имели судимости, нигде не работали. В момент задержания при себе у них было более 82 граммов вещества. При этом часть наркотика молодые люди к тому времени уже разложили по тайникам в разных районах города.

Как установили полицейские, изъятое у волжских наркокурьеров вещество оказалось героином.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

У наркокурьеров изъяли 82 грамма героина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У наркокурьеров изъяли 82 грамма героина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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