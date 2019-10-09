В Волгограде начальнику ж/д станции дали 7 лет колонии за взятку

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-09T14:17:44+03:00

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В Центральном суде Волгограда зачитали приговор начальнику грузовой железнодорожной станции «Волжский». 57-летнего Игоря Поликарпова признали виновным в получении взяток. Как установил суд, мужчина за деньги закрывал глаза на задержку погрузки и нарушения безопасности. Взятки коммерсанты переводили на банковскую карту его супруги. Приговор – 7,5 года в колонии строгого режима.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном суде, он получил от руководителя транспортной компании взятку в размере 341 тысячи рублей за то, что не отреагировал на задержку отправления контейнеров из-за нарушения схем погрузки, а также техники безопасности. Этот случай в практике начальника станции был не единственным. По такой же схеме Поликарпов получил 12 и 27 тысяч рублей от сотрудников еще двух фирм.

Помимо лишения свободы мужчина также не имеет права работать в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях, компаниях и предприятиях, а также в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU