Дмитрий Медведев пообещал поддерживать масштабные планы Андрея Бочарова

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-09T14:00:48+03:00

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В Москве проходит крупнейшая агропромышленная выставка страны, на которую ежегодно регионы приезжают похвастаться своими успехами в сельском хозяйстве, обсудить проблемы отрасли, завести новые знакомства. В среду выставку «Золотая осень» посетил глава российского Правительства Дмитрий Медведев, его замы и сотрудники профильного министерства. Премьер-министра в сопровождении Алексея Гордеева и Дмитрия Патрушева у волгоградского стенда встречал Андрей Бочаров. Волгоградский губернатор во всех подробностях рассказал, как планирует воплощать в жизнь масштабный проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

- На сегодняшний день мы приступили к проектированию, которое завершится к концу 2020 года, - отчитался Бочаров Медведеву. - Строительство комплекса гидротехнических сооружений даст возможность, с одной стороны, решить часть экологических проблем, на территории, где проживают 500 тысяч человек, с другой — увеличить практически вдвое мелиорацию и объем производства овощей.

Рассмотрев картинки и послушав главу Волгоградской области, премьер-министр согласился, что тема важная, и заверил, что финансово проект поддержат. И не только этот, но и в реализации дальнейших масштабных планов нашего губернатора поучаствует.

Напомним, встречаясь с президентом Владимиром Путиным накануне выборов, Андрей Бочаров уже показывал этот проект. И хотя кажется, что он нужен для экологии – спасти от высыхания водоемы с рыбой, немалый толчок он даст развитию агропромышленного комплекса. Волгоградские власти планируют благодаря тому, что земли и угодья дождутся полива, нарастить объемы производства овощей — до 2,2 миллиона тонн в год, а также мощность перерабатывающих предприятий.

Сегодня же Дмитрий Медведев откроет Первый международный агропромышленный форум. Регионы обсудят конкурентоспособность российских брендов, изучат мировой опыт увеличения экспорта за счет перехода на экопродукцию и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU