2019-10-09T13:25:48+03:00
Общество

В Волгограде консервируют фонтаны

А на Спартановке и на Красном идет капремонт фонтанов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фонтаны вновь откроют весной.Фонтаны вновь откроют весной.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградские коммунальщики приступили к подготовке фонтанов к зиме. Их уже отключили до весны. До наступления морозов все гидротехнические сооружения необходимо законсервировать, сделать профилактику оборудованию. Уже готовы к зиме 17 из 26 фонтанов, которые имеются на балансе у муниципалитета.

По словам специалистов, суть консервации в том, что все элементы фонтана промывают под напором воды. Затем систему фильтрации и двигатели продувают специальным компрессором и снимают. Зимой они будут храниться на складах, а весной их снова вернут обратно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на прошлой неделе осушили новый декоративный прудик на верхней террасе Центральной набережной. А рыбок – японских карпов кои, которые там жили, переселили в бассейн на центральном же рынке. А вот искусственный пруд в сквере Саши Филиппова в морозы не промерзает. Так что его обитатели останутся зимовать в своем водоеме.

Также подрядчики отремонтируют сухой фонтан в парке Аттракционов на Спартановке. Сделают это в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сэкономленные от предыдущих аукционов средства. Специалистам предстоит установить цветные прожекторы, новые системы управления, смонтировать фильтры, насосы и дренажную систему.

Весной откроется и новый фонтан в сквере 70-летия Победы на Красном. Здесь строители уже выложили чашу декоративной плиткой и начали монтировать оборудование в техническом помещении. Протестируют фонтан уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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