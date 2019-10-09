2019-10-09T11:54:17+03:00
Общество

Новые светофоры установили на проспекте Университетском в Волгограде

Они появились на перекрестке Второй продольной с улицей Полухина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На дорогах установят сотню новых светофоров.На дорогах установят сотню новых светофоров.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые светофорные консоли появились в Советском районе Волгограда на перекрестке Университетского проспекта и свежеотремонтированной улицы Полухина, а также на пересечении с улицей Автомобилистов. Дорожные службы уже установили 12 металлических конструкций, позднее на них закрепят 14 транспортных и 7 пешеходных светофоров.

- Светофоры на выносных консолях шестиметровой высоты станут основными устройствами, регулирующими движение на перекрестке, и сделают выезд с улицы Полухина и улицы Автомобилистов на Вторую продольную более комфортным, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, такие консоли уже появились в центре Волгограда на улице Комсомольской и проспекте Ленина. Здесь установят 16 транспортных светофоров. Всего же до конца года за счет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе обновят светофоры на 19 перекрестках и пешеходных переходах. Среди них - пересечения улиц Ополченской и Шурухина, а также улиц Отрады и Менжинского на Тракторном, проспекта Героев Сталинграда и улицы Фадеева в Красноармейском, улиц Череповецкой и Ардатовской в Ворошиловском. В целом на волгоградских улицах в этом году появится еще около сотни светофоров с системой обратного отсчета. За последние несколько лет в городе их число уже перевалило за тысячу.

Также для повышения безопасности на дорогах в этом году на улицах Волгограда установили четыреста дорожных знаков и сделали более пятидесяти «лежачих полицейских» рядом со школами. Еще одна мера – ограждение вдоль дорог. Коммунальщики установили двести метров турникета на перекрестке улиц 64-й Армии и Григория Засекина в Красноармейском. В Кировском оборудовали пересечение улиц Быстрова и Закавказской. Главная цель – сделать движение безопасней и для водителей, и для велосипедистов, и для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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