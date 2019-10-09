2019-10-09T11:55:27+03:00
Общество

Волгоградская область готова к отопительному сезону

По всему региону уже подтапливают социальные объекты
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба Волгоградской области.Фото: пресс-служба Волгоградской области.
Изменить размер текста:

До начала отопительного сезона осталось немного – температура в Волгоградской области опустилась до отметки +8 градусов, а это значит, что через недельку-другую в дома поступит долгожданное тепло. Но не все ждут. Например, в некоторых жилых многоэтажках Кумылженского, Урюпинского, Старополтавского, Котельникового районов, Михайловки оно уже есть благодаря постановлениям местных властей.

А пока остальные в ожидании горячих батарей, практически все социальные объекты отапливаются. Это касается школ, больниц, детсадов.

- Тепло получают 391 школа, 377 детских садов, 143 больницы и поликлиники, 189 досуговых центров, библиотек, Домов культуры и других муниципальных учреждений. Прием заявок на подтопку от руководителей организаций в теплоснабжающие предприятия продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Ориентировочно к 15 октября теплоснабжение должно стартовать. Волгоградцы могут задать волнующие вопросы касательно отопления по «горячей линии» Госжилнадзора: (8442) 35-21-98. Будут работать специалисты ЖКХ и ТЭК: (8442) 37-52-29, а также оперативно-диспетчерская служба Волгограда: (8442): 33-63-84, 33-63-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые светофоры установили на проспекте Университетском в Волгограде
Под Волгоградом прокуратура лишила водительских прав 6 алкоголиков
Астраханец выжил после трех выстрелов в упор из обреза ружья
Автоледи из Волжского за рулем «ВАЗа» сбила 10-летнего школьника
В Москву на «Золотую осень» губернатор Бочаров повезет свой проект обводнения поймы
Депутаты решили не снижать прожиточный минимум волгоградским пенсионерам
По делу о мошенничестве в сфере автострахования осудят сообщника Щура и Литивненко
Волгоградок приглашают побороться за звание лучшей «Автоледи-2019»
На ремонт больниц и зарплаты врачей: депутаты увеличили финансирование здравоохранения
Волгоградку судят за попытку купить свидание с любимым в СИЗО
Раскусил «банковского» мошенника: волгоградец сдал афериста в полицию
За экстремистский пост «ВКонтакте» волгоградец получил почти два года тюрьмы
Современные аттракционы, фигуры для трюков: на юге Волгограда строят новый скейт-парк