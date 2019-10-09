Волгоградская область готова к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-09T11:55:27+03:00

По всему региону уже подтапливают социальные объекты

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До начала отопительного сезона осталось немного – температура в Волгоградской области опустилась до отметки +8 градусов, а это значит, что через недельку-другую в дома поступит долгожданное тепло. Но не все ждут. Например, в некоторых жилых многоэтажках Кумылженского, Урюпинского, Старополтавского, Котельникового районов, Михайловки оно уже есть благодаря постановлениям местных властей.

А пока остальные в ожидании горячих батарей, практически все социальные объекты отапливаются. Это касается школ, больниц, детсадов.

- Тепло получают 391 школа, 377 детских садов, 143 больницы и поликлиники, 189 досуговых центров, библиотек, Домов культуры и других муниципальных учреждений. Прием заявок на подтопку от руководителей организаций в теплоснабжающие предприятия продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Ориентировочно к 15 октября теплоснабжение должно стартовать. Волгоградцы могут задать волнующие вопросы касательно отопления по «горячей линии» Госжилнадзора: (8442) 35-21-98. Будут работать специалисты ЖКХ и ТЭК: (8442) 37-52-29, а также оперативно-диспетчерская служба Волгограда: (8442): 33-63-84, 33-63-92.

ИСТОЧНИК KP.RU