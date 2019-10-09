2019-10-09T10:35:35+03:00
Общество

Под Волгоградом прокуратура лишила водительских прав 6 алкоголиков

Все мужчины состояли на учете, но при этом имели право садиться за руль
Юлия Данильченко
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Все чаще дорожные аварии провоцируют нетрезвые водители, которые калечат людей и бросают их умирать, скрываясь от наказания. Кончено, их ловят и судят, но уже после того, как случилось неизбежное. Прокуратура же использует один действенный способ, как предотвратить трагедии – лишать зависимых людей водительских прав прежде, чем они в очередной раз решат рисковать жизнями окружающих.

Так, прокуратура Старополтавского района Волгоградской области взялась за мужчин, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости, вызванном употреблением алкоголя». Поразительно, но все они могли спокойно водить автомобиль.

- В этой связи прокурором Старополтавского района Волгоградской области в суд предъявлены административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортным средством, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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