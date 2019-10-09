Астраханец выжил после трех выстрелов в упор из обреза ружья

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-09T09:48:28+03:00

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Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» возбудили в отношении 38-летнего жителя Ахтубинского района Астраханской области. По версии следствия, он пытался убить приятеля, но тому чудом удалось выжить. Случилось это дома у потерпевшего.

Товарищи сидели за столом и вдруг стали ссориться из-за мобильного телефона. Агрессивный ахтубинец не стерпел и убежал, но не насовсем, а домой, за обрезом.

- Он схватил обрез ружья марки ТОЗ, а затем вернулся во двор знакомого и произвел почти в упор не менее трех выстрелов в область живота. Довести преступление до конца подозреваемому не удалось, так как супруга потерпевшего вызвала скорую медицинскую помощь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Мужчина выжил лишь благодаря вовремя приехавшим врачам, а его друга арестовали. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU