Автоледи из Волжского за рулем «ВАЗа» сбила 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-09T09:40:02+03:00

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Во вторник 8 октября в Волгоградской области произошло 7 аварий, в которых пострадали 10 человек. Четверо из них – пешеходы, в их числе ребенок. Под колеса «ВАЗа» 10-летний школьник попал в Волжском, когда переходил дорогу по «зебре». Светофора в том месте не было.49-летняя автоледи в 10:40 утра мчалась по улице Космонавтов и попросту не успела притормозить.

К пяти вечера 53-летний водитель «ВАЗа» из хутора Клетско-Почтовский, который был лишен прав, спешил по улице Центральной. Вдоль дороги шла 31-летняя женщина, которая и была сбита невнимательным селянином.

К семи часам в Волжском снова пострадал пешеход, на этот раз 34-летний местный житель. Он переходил улицу Пушкина, когда на него внезапно наехал «Тайота Ленд Крузер». Водитель поспешил скрыться и помощи не оказал. Полицейские разыскивают подозреваемого. Аналогичный случай в поселке Елань: тут под колеса неизвестного автомобиля попал 42-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка, всех пострадавших госпитализировали в больницы, а личности двух сбежавших водителей устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU