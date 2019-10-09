2019-10-09T09:11:36+03:00
Общество

В Москву на «Золотую осень» губернатор Бочаров повезет свой проект обводнения поймы

Глава региона возглавил делегацию Волгоградской области на всероссийской агропромышленной выставке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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21-я «Золотая осень» работает с 9 по 12 октября на ВДНХ.21-я «Золотая осень» работает с 9 по 12 октября на ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По традиции в октябре в Москве проходит выставка достижений сельского хозяйства. 21-я «Золотая осень» работает с 9 по 12 октября на ВДНХ. Свои проекты и товары представят около полутора тысяч компаний из 50 регионов России и 17 стран. Поделится своими успехами и делегация Волгоградской области. Возглавит представительство региона губернатор Андрей Бочаров. А центром волгоградской экспозиции станет губернаторский проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы, где планируют строить комплекс гидротехнических сооружений. Также на выставке представят «эко-огород» - экологически чистое земледелие.

- Наработки будут представлены в виде макетов, информационных стендов, презентаций, видеороликов с использованием мультимедийного и интерактивного оборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона.

Сделают акцент и на качественных местных брендах, среди которых «Сады Придонья», «Кухмастер», «Дядя Ваня - Девелей», «Еланский МСК», «Сарепта», «Конфил» и другие. Волгоградские предприятия подали более 80 заявок. Также власти региона рассчитывают провести переговоры и заключить ряд соглашений с федеральными ведомствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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