Депутаты решили не снижать прожиточный минимум волгоградским пенсионерам

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-08T17:37:00+03:00

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На первом полноценном заседании вновь избранные депутаты Волгоградской областной Думы приняли несколько решений. Одно из них касается наших стариков. Местные законодатели установили величину прожиточного минимума для пенсионеров Волгоградской области на 2020 год. По сравнению с 2019-м годом сумма не изменится и будет равна 8569 рублей. При этом, как отмечают депутаты, это еще хорошо. Ведь величина эта могла стать еще на 259 рублей меньше. А именно исходя из этой суммы каждый год рассчитывается социальная доплата к пенсии тем, у кого она выходит мизерной.

Как пояснили «КП-Волгоград» в облдуме, начиная с этого года прожиточный минимум для пенсионеров считают иначе - изменилась методика. Если бы именно ее взяли за основу депутаты, то минималка для пенсионеров «похудела» бы до 8310 рублей. Поэтому законотворцы с подачи регионального комитета по труду и занятости населения внесли поправки, которые позволили сохранить величину прожиточного минимума прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU