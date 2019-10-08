На ремонт больниц и зарплаты врачей: депутаты увеличили финансирование здравоохранения

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-08T12:22:53+03:00

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Во вторник, 8 октября депутаты волгоградской облдумы собрались на очередное заседание. Насущных вопросов было немало: согласовать кандидатуру Сергея Горнякова на пост сенатора от Волгоградской области, подвести итоги исполнения областного бюджета, подкорректировать текущие расходы. Быстро и дружно приняли несколько законопроектов.

Итак, Сергея Горнякова пожелали видеть в кресле сенатора все присутствовавшие депутаты. 34 человека «тайно» проголосовали «за».

- В связи с избранием в верхнюю палату российского парламента полномочия Сергея Горнякова в качестве депутата областной Думы досрочно прекращены, - прокомментировали в пресс-службе областного парламента.

Сегодня же депутаты в окончательном чтении приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». Впервые за последнее десятилетие заработали больше, чем потратили. Доходы казны - 99,6 миллиарда рублей, расходы - 96,8 миллиарда. В структкре доходов более 70 миллиардов – это налоговые и неналоговые поступления, 29 с лишним миллиарда – безвозмездные поступления. Парламентарии отчитались и о тратах. Казенные деньги тратили на зарплаты бюджетников (18,5 миллиарда), соцподдержку (12 миллиардов), учреждения образования (15 миллиардов), на ОМС – (10,6 миллиарда). Это только самые затратные статьи расходов.

Так же парламентарии решили подкорректировать текущие расходы и добавили 95 миллионов на финансирование Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Их можно направить на ремонт больниц и поликлиник, закупку медоборудования, зарплаты врачей и медсестер, их обучение.

- В целом расходы ТФОМС Волгоградской области на этот год превысили 30,4 миллиарда рублей, - резюмируют в думе.

Еще один закон, в который депутаты решили внести изменения - «О налоге на имущество организаций». Таким образом депутаты хотят поддержать компании, реализующие в нашем регионе инвестпроекты. Рассчитывать на льготу теперь смогут компании, у которых общий объем инвестиций, предусмотренных на выполнение проекта, составляет не менее 500 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU