Волгоградку судят за попытку купить свидание с любимым в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-08T11:18:36+03:00

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Во имя любви Андрей Васильев и Анна Калиниченко переступили через закон и теперь обвиняются в даче взятки. Это случилось в мае 2019 года в «ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области», где под арестом находился молодой человек. Девушка пришла на свидание, но минут, проведенных вместе, им показалось катастрофически мало. Парочка решила купить время в комнате длительных свиданий за 15 тысяч рублей, которую Васильев поначалу предложил сотруднику УФСИН. Тот отказался, но попытки продлить встречу не закончились. В дело вступила Калиниченко.

- Придя в кабинет начальника, она попыталась передать последнему взятку, положив денежные средства в пачку из-под сигарет. Действия Калиниченко были пресечены сотрудниками отделения ОЭБиПК УМВД и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облсуда.

Уголовное дело в отношении отчаянных возлюбленных рассматривает Тракторозаводской суд. Следующее заседание состоится в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU