Раскусил «банковского» мошенника: волгоградец сдал афериста в полицию

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-08T10:26:53+03:00

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В отдел полиции Советского района обратился 51-летний волгоградец с заявлением об атаке мошенника. Наконец, многочисленные предупреждения полиции и СМИ начали работать, люди стали понимать, когда их разводят на деньги. Выяснилось, что мужчине позвонил якобы банковский работник службы безопасности и по старой схеме напугал, что с его карты списали деньги, нужно срочно это исправить, то есть сообщить данные и пароли.

Волгоградец не повелся на эту уловку, бросил трубку и пошел в правоохранительные органы. Он передал номер телефона мошенника.

- В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника. Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не доверяйте сомнительным звонкам. Всегда самостоятельно перепроверяйте информацию, - напомнили волгоградцам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU