2019-10-08T10:15:30+03:00
Происшествия

За экстремистский пост «ВКонтакте» волгоградец получил почти два года тюрьмы

Мужчина разместил в соцсетях аудиозаписи с нацистскими призывами
Юлия Данильченко
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Один пост - два года тюрьмы.Один пост - два года тюрьмы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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1,8 года колонии строгого режима получил житель Волгограда за пост «ВКонтакте». Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе облсуда. Мужчину обвинили в публичном призыве к экстремизму в отношении народностей Кавказа и Средней Азии, а также евреев. Делясь своим исключительным мнением в соцсетях, волгоградец явно не знал о суровых законах, которые нарушает. Приговора он ждал дома, под подпиской о невыезде и, наверняка не ожидал такого срока.

Согласно данным суда, он был дома и с телефона разместил пост с аудиозаписями с лозунгами о насильственных действиях к людям других наций. Мужчина, кстати ранее судимый, не только проведет ближайшие пару лет в тюрьме, но и после будет под присмотром силовиков.

- Также его лишили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на срок 2 года 6 месяцев, - добавили в облсуде.

Расследовали уголовное дело сотрудники УФСБ по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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