Современные аттракционы, фигуры для трюков: на юге Волгоград строят новый скейт-парк

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-08T11:19:57+03:00

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За проект этого скейт-парка на Севастопольской набережной в Красноармейском районе волгоградцы проголосовали сами. Еще весной будущая площадка для отдыха была только на картинке, но уже сегодня ее строительство идет полным ходом. Территория занимает 400 квадратных метров. Рабочие уже обнесли ее бордюрами и сейчас готовят подушку, которую впоследствии заасфальтируют.

После начнется самое интересное – в парке появятся шесть фигур для трюков на скейтборде. Чтобы любители могли кататься в темное время суток, предусмотрели хорошее освещение. Для детишек здесь поставят современные аттракционы. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в пресс-службе мэрии.

Кстати, этот же подрядчик в рамках программы занимается благоустройством памятника на улицах Арсеньева и Гражданской, где еще в годы войны установили танк Т-34.

ИСТОЧНИК KP.RU