2019-10-08T09:36:52+03:00
Происшествия

В двух массовых ДТП в Волгограде пострадали дети 7 и 11 лет

Вместе с мамами их госпитализировали в больницы
Юлия Данильченко
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Два водителя устроили массовые ДТП.Два водителя устроили массовые ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вторые сутки волгоградские автомобилисты устраивают десятки аварий. 7 октября инспекторы насчитали 10 ДТП, в которых 1 человек погиб, 14 ранены. По вине невнимательных взрослых в больницы Волгограда попали двое детей 7 и 11 лет.

По информации пресс-службы областного Главка, одно из происшествий случилось в Дзержинском районе в обед. 25-летний парень за рулем «Пежо» мчался со стороны улицы Московской в сторону Симонова по бульвару Победы. Напротив дома №40 он врезался в «шестерку», а потом «Хендэ Старекс». В итоге 37-летняя пассажирка «шестерки» и ее 7-летний ребенок получили травмы.

Еще одно массовое столкновение произошло в центре города-героя около восьми вечера. 44-летний мужчина на «Лифане» ехал по улице Балонина, где протаранил «Хендэ Элантра» и «Шкода Октавия».

- В результате ДТП 32-летняя и 11-летняя пассажиры автомобиля «Лифан» с различными травмами были доставлены в больницу, уточнили КП-Волгоград в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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