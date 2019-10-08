В Волгоградской области творческих площадок втрое меньше, чем спортивных

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-08T08:53:26+03:00

В Волгограде много воркаут площадок, где могут заниматься все желающие. Фото: Александр МИХАЙЛОВ

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ЗОЖ в Волгограде – в моде! Об этом говорит очередной отчет Волгоградстата. На этот раз аналитики рассказали, как много в нашей области мест, где можно с пользой и для души провести время. Оказалось, развлечений у горожан и жителей периферии море.

- На 1 сентября текущего года число организаций, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений и учтенных в Статистическом регистре Росстата по Волгоградской области, составило 1057 единиц, - говорят специалисты Волгоградстата.

При этом спортивных площадок, а также мест для отдыха и развлечений – 515 единиц, что составляет 48,7%. На втором месте – библиотеки, музеи и прочие объекты культуры. Их у нас 373, что равно 35,3%. А вот творческие организации, где можно насладиться искусством или самому участвовать в процессе меньше всего -168 организаций или 15,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU