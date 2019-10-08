Один волгоградец умер от Крымской лихорадки, еще шесть заразились

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-08T08:26:11+03:00

Всего от клещей в 2019 году пострадали 2386 человек

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Эпидсезон клещей в 2019 году завершился, специалисты регионального Роспотребнадзора подвели итоги. Несмотря на то, что территории обрабатывались акарицидами, вакцину от энцефалита получили 114 человек, а ревакцинацию – 64, немало людей пострадали от серьезных инфекций.

Всего в больницы Волгоградской области за помощью обратились 2386 человек. Если говорить о статистике, то это средний показатель, не превышающий предыдущие. Эксперты исследовали 566 клещей и нашли самые опасные из них: шесть особей оказались разносчиками клещевого боррелиоза, а один - возбудитель Крымской геморрагической лихорадки.

Один укус закончился трагично, от последнего заболевания умер человек, еще 6 заразились лихорадкой, но вылечились. Клещевым боррелиозом переболели 7 волгоградцев. Избежать неприятностей можно, если следовать правилам.

- Для лиц, планирующих выезжать в следующем году в весенне-летний период на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, необходимо заранее сделать прививку. Ревакцинацию проводят однократно через 1 год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые 3 года однократно, - добавили КП-Волгоград в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU