В Волгограде чиновники требуют снести «Сосновый бор»

7 Окт. 21:24 2019-10-07T21:24:53+03:00

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В арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление от администрации Дзержинского района. Чиновникам не понравился «Сосновый бор», который отстроен, по их мнению не по закону.

Они требуют в течение двух месяцев снести семь гостевых домиков, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, площадью почти тысяча квадратных метров, расположенных на участке земли в 0,5 гектаров. Третьими лицами по делу будут проходить администрация Волгограда и инспекция стройнадзора и департамент по градостроительству.

Владелец усадьбы – Владимир Зубков, тот самый, который проходит по уголовному делу о нападении на дом губернатора Андрея Бочарова. Сейчас он находится в Лефортово, по соседству с бывшим главой СК по Волгоградской области Михаилом Музраевым. Совладельцем ООО является Татьяна Волколупова.

Кстати, «Сосновый бор» работает не один год. Но чиновников законность его нахождения на данном участке заинтересовала только сейчас. Хотя сами госслужащие были частыми гостями данного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU