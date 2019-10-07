В Волжском почти на четверть снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией

7 Окт. 20:56 2019-10-07T20:56:45+03:00

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ВИЧ-инфекция страшный для многих диагноз. Это полностью меняет образ жизни. Определенным образом расставляет приоритеты. И чем раньше поставить диагноз, тем лучше. Поэтому врачи стараются охватить анализом на ВИЧ-инфекцию как можно больше людей.

В этом году кровь на этот показатель сдали 500 тысяч жителей Волгоградской области. И это один достаточно высокий показатель по стране. Заболеваемость ВИЧ снизилась по сравнению с 2018 годом на 19 процентов. Одни из самых оптимистичных цифр - в Волжском. Там этот процент достигает 24. В Волгограде – 14. А если смотреть на общие данные, то в Волгоградской области людей, заболевших вирусом иммунодефицита в 1,7 раз меньше, чем в среднем по стране.

Поэтому не удивительно, что в регионе прошло важное совещание главным вопросом которого была профилактика этого смертельно опасного заболевания. Спикерами на нем выступили ведущие специалисты не только Южного федерального округа, но и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU