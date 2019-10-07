Пьяный рецидивист с балкона стрелял из ружья по прохожим
Водка – зло. Для 43-летнего жителя города Волжского Волгоградской области она оказалась слишком большим искушением. Напившись, мужчина начал буянить, выгнал из дома свою старенькую мать, а потом грозил пристрелить прохожего, который вызвался ей помочь. Мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Советской и сделал выстрел в воздух из ружья. Но вскоре его бравада закончилась - сосед пошел в полицию и рецидивиста задержали. К счастью, никто не пострадал.
Как оказалось, 43-летний волжанин уже был ранее судим. В содеянном он сознался. Теперь ему светит новый срок.
- Полицейские изъяли у подозреваемого охотничье ружье «ТОЗ» и направили на экспертизу. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU