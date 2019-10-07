2019-10-07T15:24:28+03:00
Происшествия

Пьяный рецидивист с балкона стрелял из ружья по прохожим

До этого житель города Волжского Волгоградской области выгнал из дома свою старенькую мать
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Стрелка задержали.Стрелка задержали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Водка – зло. Для 43-летнего жителя города Волжского Волгоградской области она оказалась слишком большим искушением. Напившись, мужчина начал буянить, выгнал из дома свою старенькую мать, а потом грозил пристрелить прохожего, который вызвался ей помочь. Мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Советской и сделал выстрел в воздух из ружья. Но вскоре его бравада закончилась - сосед пошел в полицию и рецидивиста задержали. К счастью, никто не пострадал.

Как оказалось, 43-летний волжанин уже был ранее судим. В содеянном он сознался. Теперь ему светит новый срок.

- Полицейские изъяли у подозреваемого охотничье ружье «ТОЗ» и направили на экспертизу. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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