Три тысячи деревьев вырастили для Волгограда в «Горпитомнике»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-07T14:40:10+03:00

Молоденькие сеянцы будут высаживать через год - два в парках и скверах. Фото: мэрия

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Деревья для волгоградцев больной вопрос. Уж очень много вязов и тополей-великанов вырубили в последние годы. Да и парки во время реконструкции превращают в настоящую пустыню. Но потихоньку на месте прежних растут деревья новые. Вот и осенью этого года улицы Волгограда украсят около четырех тысяч молоденьких деревьев. Причем три тысячи деревьев и кустарников выращены из сеянцев в «Горпитомнике». Нас будут радовать яблони и сосны, черемуха и сирень, и другие виды растений. Правда, когда подрастут.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, первые 250 саженцев «Горпитомник» передаст в Дзержинский район. Дерен, катальпы, барбарис и ясень высадят в парке «Русь» и в парке Героев-летчиков. Сквер у «Гасителя» и парк «Сказка» в Ворошиловском украсят снежнеягодник и каштан. А на Калинина, Череповецкой и Огарева высадят жимолость, катальпы и айлант.

Почти пять сотен растений из муниципального питомника будут расти в парке 70-летия Победы на Красном, еще больше – 700 деревьев и кустарников – высадят в Кировском на улице Кирова и в сквере Доблести и Славы.

На будущее в «Горпитомнике» растят еще почти 5 тысяч сеянцев 40 видов растений. Еще один муниципальный питомник есть в Красноармейском районе Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU