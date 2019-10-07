2019-10-07T13:11:40+03:00
Происшествия

За контрабанду таблеток для похудения волжанке грозит 8 лет тюрьмы

У подозреваемой изъяли более 6 килограммов запрещенного вещества
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Эллина ЕмельяноваФото: Эллина Емельянова
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Следоветели завершили расследование уголовного дела о контрабанде и незаконном сбыте сильнодействующих веществ, которыми промышляла 32-летняя жительница Волжского. По данным следствия, несколько лет молодая женщина через интернет-магазин закупала за границей и после продавала в нашей стране препараты, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Придумали его как лекарство от депрессии, а уже после обнаружили способность сильно подавлять аппетит. Этот анорексигенный препарат для похудения запрещен для свободного оборота. В августе 2018 года полицейские изъяли у подозреваемой более 6 килограммов "чудо-средства". Теперь волжанке грозит до 8 лет тюрьмы. Дело передали в суд.

- Санкции статей ст. 226.1 и 234 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 и 7 лет, соответственно. Уголовное дело находится на рассмотрении в Волжском городском суде, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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