2019-10-07T11:34:06+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пенсионер трое суток провел в лесу и едва не погиб

За жизнь 82-летнего мужчины борются врачи
Юлия Данильченко
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4 октября близкие 82-летнего пенсионера из Кумылженского района Волгоградской области обратились в полицию: накануне мужчина ушел из частного дома и не вернулся. Найти его своими силами не удалось. К поиску оперативно подключились стражи порядка. Так как рядом были лес и степи, искать пришлось не один день. Мужчина не откликался и не имел при себе телефона.

Чем больше проходило времени, тем больше беспокоились родные. Третьи сутки без еды и воды для мужчины преклонного возраста приравнивались к гибели. Но до беды не дошло: полицейские отыскали вовремя пропавшего.

- Беспомощного и переохладившегося пенсионера оперативники обнаружили в лесном массиве в 3 км от его дома. Мужчину срочно доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации - за его жизнь и здоровье борются медики, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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