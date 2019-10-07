В Кировском районе Волгограда строят связующую улицу Пожарского

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-07T10:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Для жителей Кировского района Волгограда улица Пожарского будет связующей. Она соединит улицы Григория Засекина и Закавказскую, Красных Командиров, Быстрова, а также выезда их жилого комплекса «Санаторный». Работы у подрядчика «ДСЭР Советского района» много. Сначала пришлось укрепить склоны Григоровой балки, чтобы дорога не «скатилась». Перед зимой поспешили уложить основание, на это уйдет 15,5 тонн щебня и песка. На сегодняшний день готова лишь треть, но дорожники обещают уложиться в сроки.

- Параллельно с возведением дороги строится система отведения осадочных вод с полотна дороги и прилегающей территории. Помимо сети ливневой канализации подрядная компания установит локальное очистное сооружение, в задачу которого будет входить очистка стоков от песка, грунта и мусора. Проект строительства предусматривает установку новой линии наружного освещения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Помимо Пожарского в южной части Волгограда появятся другие проезды: по улице Курсекова, Героев Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU